الإعدام لمدان اشترك بخطف وقتل 13 شخصاً في العلم

2020/02/04 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالاعدام على مدان اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي 13 شخصا في ناحية العلم.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى في صلاح الدين، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، إن “مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم عام 2014 […]

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