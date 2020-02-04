شاهد.. مسيرة مليونية للموج الأبيض في ساحة التحرير

2020/02/04 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج المئات من طلبة كليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بمسيرة كبيرة إلى ساحة التحرير لدعم زخم الاحتجاجات ورفض انهاء إضرابهم عن الدوام حتى تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.وجاء هذا الزحف الطلابي للرد على كل محاولات فض الاحتجاجات بالقوة وانهاء مطالب المتظاهرين التي خرجوا من أجلها منذ أربعة أشهر وقتل وجرح المئات من المحتجين.

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