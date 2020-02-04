روسيا تقول إنها مستعدة للتعاون مع أوبك فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية

2020/02/04 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان الكرملين ذكر أمس الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري عبر الهاتف "روسيا مستعدة للتعاون في إطار هذه الصيغة".



وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بدرجة أكبر.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون عقد اجتماع وزاري يومي 14 و15 فبراير شباط قبل موعد الاجتماع القادم المزمع في مارس آذار.

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