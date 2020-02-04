متظاهرون يعيدون فتح جسرين في الناصرية امام حركة السير

2020/02/04 | 14:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي بإعادة فتح جسرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق امام حركة السير....

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