2020/02/04 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط عن شروط منح القروض ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “شروط الإقراض تتحدد بأن يشترك عدد من الشباب من كلا الجنسين (أقل من عشرة) ضمن مشروع واحد، مع تقديم الدعم الاستشاري من قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط تكشف شروط منح القروض للشباب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط تكشف شروط منح القروض للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط تكشف شروط منح القروض للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).