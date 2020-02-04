2020/02/04 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)- منى شعلان/ أعلن أشرف زكي نقيب الممثليين، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض، وأضاف، لم يتمّ تحديد موعد الجنازة والعزاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.وقال نقيب الممثلين، إنَّه لم يتمّ تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورًا ملحوظًا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).