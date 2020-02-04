عضو بالأمن النيابية يكشف عن ’’أول طلب’’ سيُقدم لحكومة علاوي ويتعلق بعوائل القادة العسكريين في الخارج

2020/02/04 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، أن اول طلب ستقدمه لجنته إل...





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