الإعدام لمدان اشترك بخطف وقتل 13 شخصاً في صلاح الدين

2020/02/04 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الثلاثاء (04 شباط 2020)، حكماً بالإعدام على مدان اشترك بعملية خ...





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