الفنانة المصرية

2020/02/04 | 14:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الممثلين، في تصريح لــ "وسائل الاعلام المصرية"، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

يذكر ان الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا مل...

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