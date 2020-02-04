شرطة الديوانية: ضبط 70 عبوة مولتوف مهيأة لمهاجمة المؤسسات التعليمية في المحافظة

2020/02/04 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية شرطة محافظة الديوانية، بالعثور على 70 عبوة مولتوف مهيأة لمهاجمة المؤسسات التعليمية بالمحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “مفارز من تشكيلات شرطة الديوانية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام، عثرت على 70 عبوة مولتوف محلية الصنع في إحدى الحدائق كانت مهيأة لمهاجمة المؤسسات التعليمية في المحافظة”.وأضاف البيان، […]

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