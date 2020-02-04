مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اعتقال 3 إرهابيين من أبرز المطلوبين غربي الأنبار

2020/02/04 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، عن اعتقال 3 من ابرز المطلوبين للقوات الأمنية بحملة أمنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن “القوات الامنية نفذت واجب امني استهدف أقضية هيت والرطبة والقائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال 3 […]

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