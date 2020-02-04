لاعب نابولي الجديد.. من ضحية كورونا المحتملة إلى خليفة مارادونا

2020/02/04 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – حسام الدين جمال – سجل دييجو ديمي، لاعب نابولي الجديد، هدفا في فوز فريقه 4-2 على مضيفه سامبدوريا، مساء الإثنين، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، بعد ساعات من الاشتباه بإصابته بفيروس “كورونا”.وكانت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية كشفت قبل ساعات من المباراة عن أن نابولي قرر عزل ديمي عن زملائه، بسبب […]

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