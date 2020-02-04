بالصورة – هجوم على شمس الكويتية بسبب سخريتها من قضية فيروس كورونا

2020/02/04 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة الكويتية شمس الانتباه مجدداً بعد نشر صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأحدثت ضجة بسبب وجودها في مطار صيني معلنة تحديها فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل كبير في الصين.

وتعليقاً على الصورة كتبت: ” جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة”.



وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين الإعجاب بطرافتها وبين انتقادها بسبب ما اعتبره بعض المتابعين سخرية من حالة يعاني منها عدد كبير من الناس في العالم ويمكن أن تشكل خطراً على المزيد منهم.

ويذكر أن الفنانة تطرقت إلى المرض بطريقة مثيرة للجدل في وقت سابق حيث ظهرت في فيديو وهي تتعلم رقص الدبكة مع خبير الجمال علي اسماعيل.

وأرفقت المقطع بالتعليق: “الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”.

وأضافت: “نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل”.



وهو ما عرضها أيضاً لبعض الانتقادات.

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