السفير الإيراني ببغداد يرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية

2020/02/04 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت سفارة إيران لدى العراق بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية.

وقال السفير الإيراني لدى العراق، ايرج مسجدي عن تكليف محمد توفيق علاوي، من دواعي السرور أنه بعد عدة أشهر من التظاهرات والمشاكل في العراق، تم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد أن إيران ترحب بهذا التكليف وتحترمه، وتبذل قصارى جهدها لكي يستطيع علاوي بذل كل ما في وسعه للعمل من أجل الشعب العراقي وتلبية المطالب.

وأضاف، لقد وقفت إيران بجانب الشعب والحكومة العراقية في الحرب ضد داعش والإرهاب، وهناك تعاون اقتصادي وسياسي واسع النطاق بين البلدين في الوقت الحالي، وسيستمر التعاون مع حكومة علاوي.

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