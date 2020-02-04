2020/02/04 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت كتلة صادقون النيابية من خطوة أميركية، من شأنها أن تقود العراق الى مشاكل كبيرة، على حد تعبيرها.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، إن الجانب الاميركي يحاول المماطلة والتسويف وعدم الامتثال لقرار البرلمان بخروج قواته خارج العراق، من خلال الحديث عن نيته نصب منظومة باتريوت في بعض القواعد العسكرية داخل البلاد.

وأضاف الكناني، أن القوى السياسية العراقية داعمة للحل السياسي والدبلوماسي في إخراج القوات الاجنبية ومنها الأميركية، ونصب منظومة باتريوت سيعقد المشهد، خاصة وان اخراج كل القوات الأجنبية من البلاد من أولويات الحكومة الجديدة، مبينا أن الحديث عن نصب المنظومة من قبل الجانب الاميركي يعطي إشارة بأنه لا ينوي الخروج من العراق، وهذا أمر سيزيد من تعقيد الموقف.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني: نصب منظومة باتريوت تعطي إشارة بأن القوات الأميركية لا تنوي الخروج من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني: نصب منظومة باتريوت تعطي إشارة بأن القوات الأميركية لا تنوي الخروج من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).