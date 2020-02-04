الجيش السوري يحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب

2020/02/04 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحدات من الجيش السوري تحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب .

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