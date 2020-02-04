2020/02/04 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد أول ظهور لنجل «أصالة» بعد قضية القتل المستقلة / نشر خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستغرام” في أول ظهور له بعد تبرئته من تهمة “قتل شاب بالخطأ بعدما صدمه بسيارته”.وأقر أهل المجني عليه بالتصالح مع نجل الفنانة أصالة أمام محكمة جنح التجمع […]

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