2020/02/04 | 14:18 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من اغنى المدن العراقية.. ماذا تعرف عن الحيّانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
بعد كل موجة عنف يواجهها المتظاهرون في محافظة البصرة، لا بد أن يكون في الحيّانية مجلس عزاء أو عدة مجالس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من اغنى المدن العراقية.. ماذا تعرف عن الحيّانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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