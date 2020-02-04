من اغنى المدن العراقية.. ماذا تعرف عن الحيّانية

2020/02/04 | 14:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بعد كل موجة عنف يواجهها المتظاهرون في محافظة البصرة، لا بد أن يكون في الحيّانية مجلس عزاء أو عدة مجالس...

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