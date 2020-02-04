استهداف منزل مدير اعدادية بعبوة ناسفة شمالي ذي قار

2020/02/04 | 14:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل مدير اعدادية بعبوة ناسفة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة منزل مدير اعدادية النجاح، رشيد لعيوس، في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

واضاف، ان "العبوة تسببت بأضرار مادية في المنزل دون تسجيل اصابات بشرية".

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