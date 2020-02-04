القبض على 3 مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد

2020/02/04 | 14:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على متهم بقضايا ارهابية أثناء محاولتهِ الدخول إلى بغداد من سيطرة الشعب، والمتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ ارهاب".

واضافت ان "المفارز ايضا القت القبض على متهمين اثنين في قضاء ابي غريب صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات، حيث تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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