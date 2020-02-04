ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في تايلند

2020/02/04 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 25 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان، "ارتفعت اليوم حالات الاصابة بفيروس كورونا الى 25 حالة مؤكدة في البلاد".

وأضافت ان "من بين الحالات الجديدة اربعة مواطنين تايلنديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون في تايلاند".

يذكر ان وزير الصحة العامة التايلندي، أنوتين شارنفراكول، قال في وقت سابق إن حكومة بلاده ستقوم بإجلاء 142 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا.

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