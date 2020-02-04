التخطيط تكشف شروط منح القروض للشباب

2020/02/04 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط عن شروط منح القروض ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب.

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