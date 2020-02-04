2020/02/04 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مجاري كربلاء المقدسة، الثلاثاء، عن المباشرة بالمرحلة الرابعة من مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري 10 احياء سكنية في المحافظة.وقال مدير اعلام المديرية اركان فاضل في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مجاري كربلاء باشرت بالمرحلة الرابعة من مشروع تجهيز شبكات مجاري مياه الأمطار والثقيلة لـ10 من الأحياء السكنية في مركز المحافظة وقضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاري كربلاء تباشر بالمرحلة الرابعة لمشروع شبكات المجاري لـ10 احياء سكنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاري كربلاء تباشر بالمرحلة الرابعة لمشروع شبكات المجاري لـ10 احياء سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاري كربلاء تباشر بالمرحلة الرابعة لمشروع شبكات المجاري لـ10 احياء سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).