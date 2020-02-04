وزير الثقافة تنعى الفنانة المصرية نادية لطفي

2020/02/04 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية ، الفنانة الكبيرة نادية لطفي التى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد ازمة صحية.وقالت ان الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من […]

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