الاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء جديد في العراق خطوة مهمة نحو التغلب على الجمود السياسي

2020/02/04 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الاتحاد الأوروبي، تعيين رئيس وزراء عراقي جديد خطوة مهمة نحو التغلب على الجمود السياسي في البلاد.وقال مكتب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان، ان تعيين رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي، يعتبر خطوة مهمة للتغلب على المأزق السياسي … Readmore

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