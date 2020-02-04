2020/02/04 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطيبة خاشقجي تتلقى دعوة لحضور خطاب ترامب في الكونغرس المستقلة /تلقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دعوة لحضور الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكونغرس، مساء الثلاثاء.وقال النائب الديمقراطي، جيري كونولي، في بيان، إنه دعا جنكيز لتكون ضيفة خلال خطاب “حالة الاتحاد” لترامب في الكونغرس.اقرا ايضا : The […]

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