مساء اليوم.. خطيبة خاشقجي تحضر خطاب ترامب بالكونغرس

2020/02/04 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، دعوة لحضور الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الكونغرس، مساء اليوم الثلاثاء.وقال النائب الديمقراطي، جيري كونولي، في بيان، إنه دعا جنكيز لتكون ضيفة خلال خطاب “حالة الاتحاد” لترامب في الكونغرس.وأضاف كونولي، أن “شجاعة جنكيز في الحضور للكونغرس ستكون بمثابة دعوة إلى الرئيس لضرورة […]

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