أتلتيكو مدريد يفاوض لاعب وسط نادي برشلونة

2020/02/04 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكر برنامج “ El Larguero “ لإذاعة كادينا سير “ أن أتلتيكو مدريد يفاوض الكرواتي إيفان راكيتش لاعب وسط برشلونة لضمه الصيف القادم.

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