الإمارات تعلق جميع رحلاتها الجوية مع الصين باستثناء القادمة من بكين

2020/02/04 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية ، تعليق جميع رحلاتها المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتبارا من تاريخ الخامس من فبراير/ شباط الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس ”كورونا“ الجديد.

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