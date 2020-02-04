الامم المتحدة تتحدث عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال المعارك في العراق

2020/02/04 | 14:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء 4 شباط 2020 ،الانتھاكات الجسیمة التي ترتكبھا جمیع الأطراف في العراق، ضد الأطفال.وحدد تقرير قدمه الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أطرافا قامت بانتھاكات ضد الأطفال في العراق.وأشار التقرير إلى إن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتھاكات جسیمة ومؤكدة في العراق، من ...

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