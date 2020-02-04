تسجيل صوتي مسرب بين مراقب جوي وطيار يفضح إيران بشأن إسقاطها الطائرة الأوكرانية

2020/02/04 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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كشف تسجيل صوتي مسرب لمحادثة بين مراقب جوي بمطار طهران، وطيار إيراني، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، الشهر الماضي.

ويكشف التسجيل الصوتي المسرب بين برج المراقبة الجوية بمطار طهران وطيار إيراني، حقيقة جديدة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، فهو يؤكد علم السلطات الإيرانية منذ البداية بأن الطائرة المنكوبة تم إسقاطها بعد إقلاعها من طهران.

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