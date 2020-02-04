القبض على اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في ديالى

2020/02/04 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على اثنين من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “خلال ممارسة امنية ومتابعة تحركات من قبل شرطة ديالى، تمكنت من القاء القبض على اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في المحافظة.واضافت، ان “قسم شرطة مكافحة المخدرات، تمكنت من […]

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