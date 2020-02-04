2020/02/04 | 14:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 25 حالة مؤكدة.وقالت الوزارة في بيان، “ارتفعت اليوم حالات الاصابة بفيروس كورونا الى 25 حالة مؤكدة في البلاد”.وأضافت ان “من بين الحالات الجديدة اربعة مواطنين تايلنديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون في تايلاند”.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في تايلند الى 25 حالة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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