مسيحيّو نينوى يبدأون بصوم باعوث نينوى

2020/02/04 | 15:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدأ صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 3 شباط 2020 صوم باعوث نينوى في كنائس نينوى وسهلها ويستمر هذا الصوم ثلاثة أيّام وكلّ يوم هناك قدّاس يقام في كل الكنائس في نينوى.معنى وتسمية باعوثا (ܒܥܘܬܐ): لغوياً؛ باعوثا (ܒܥܘܬܐ) هي كلمة آشورية تعني الطِلبة أو إلتماس أو التضرع.طقسياً وروحياً؛ …

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