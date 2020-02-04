2020/02/04 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (04 شباط 2020)، بتسجيل سبع إصابات بعد اعتداءات على متظاهري ساحة التحرير بالسكاكين والهراوات، من قبل أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للتيار الصدري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أصحاب القبعات الزرقاء اعتدت بالسكاكين والهراوات، على المسيرات الطلابية التي دخلت ساحات التحرير".

وأضاف، أن "اكثر من سبع حالات طعن تم تسجليها، نتيجة اعتداء أصحاب القبعات الزرقاء على المسيرات الطلابية".

ومنذ مساء أمس الأول، حتى اليوم، حصلت اشتباكات محدودة، بين المحتجين وأصحاب "القبعات الزرق"، في العاصمة بغداد، وبابل والنجف، وجنوبي ذي قار، وكربلاء، استخدم فيها الأخير العصي، ما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين.

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الثلاثاء (04 شباط 2020)، بقيام القوات الأمنية في المحافظة باعتقال شخصين متورطين بارتكاب جريمة قتل في قضاء الزبير.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين قاما بتنفيذ جريمة قتل في

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (4 شباط 2020)، باستهداف منزل رئيسة لجنة النزاهة في مجلس ذي قار، المصوت على حله، بقنبلة يدوية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منزل هدية الخيكاني، رئيسة لجنة النزاهة في مجلس ذي قا

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الثلاثاء (04 شباط 2020)، بأن قوات الحشد الشعبي عثرت على جثتي مدنيين اختطفا يوم أمس جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم): "بعد اختطاف مدنيين اثنين ليلة أمس في قرية الخاتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 7 إصابات باعتداءات على متظاهري ساحة التحرير بالسكاكين والهراوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 7 إصابات باعتداءات على متظاهري ساحة التحرير بالسكاكين والهراوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).