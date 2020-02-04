الصدر يحدد مهام أنصاره من ’’القبعات الزرقاء’’ ويؤكد: ليس من واجبكم قمع من يهتفون ضدي

2020/02/04 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (04 شباط، 2020) إن واجب أصحاب "القبعات الزرق"، تأمين المدارس والدوائر الخدمية، لا الدفاع عنه وقمع من يهتفون ضده.

وذكر الصدر عبر تغريدة على منصة تيوتر، إن "القبعات الزرق، واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي".





وفيما قدم شكره لـ"أصحاب القبعات الزرق"، نبههم قائلا، إن "واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار، وحينئذ ينتهي دوركم".

ومنذ مساء أمس الأول، حتى اليوم، حصلت اشتباكات محدودة، بين المحتجين وأصحاب "القبعات الزرق"، في العاصمة بغداد، وبابل والنجف، وجنوبي ذي قار، وكربلاء، استخدم فيها الأخير العصي، ما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين.

وفي الاثناء، أفاد مصدر أمني، بتسجيل سبع إصابات بعد اعتداءات على متظاهري ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بالسكاكين والهراوات، من قبل أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للتيار الصدري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أصحاب القبعات الزرقاء اعتدت بالسكاكين والهراوات، على المسيرات الطلابية التي دخلت ساحات التحرير".

وأضاف، أن "اكثر من سبع حالات طعن تم تسجليها، نتيجة اعتداء أصحاب القبعات الزرقاء على المسيرات الطلابية".

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