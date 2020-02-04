بالفيديو.. موظفو دائرة تابعة لوزارة المالية يطردون مديرهم العام في أول يوم له بالمنصب

2020/02/04 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أقدم عدد من موظفي شركة التأمين العراقية، التابعة لوزارة المالية، على طرد مديرهم العام الم...





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