2020/02/04 | 15:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كل العقلاء وكل من يحب العراق سيقفون مع اي شخص او جهة تعيد الاستقرار للعراق وتفتح الشوارع وتعيد الطلبة لمدارسهم وجامعاتهم وتوقف العنف واراقة دماء الأبرياء وتوقف الفوضى ..#نريد_العراق

د.



حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) February 3, 2020

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الفتلاوي" تتحدث عن من يفتح الشوارع ويعيد المدارس والجامعات ويوقف العنف والفوضى .. وتطلق هاشتاك يثير الضجة ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الفتلاوي" تتحدث عن من يفتح الشوارع ويعيد المدارس والجامعات ويوقف العنف والفوضى .. وتطلق هاشتاك يثير الضجة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).