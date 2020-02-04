2020/02/04 | 15:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان ..بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).