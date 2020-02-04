القضاء الأعلى: محكمة تحقيق الرصافة صدقت أقوال متهمين بإصدار ‏هويات دون مستمسكات

2020/02/04 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد، أقوال متهمين اثنين بإصدار هويات دون مستمسكات لأحد المواطنين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الرصافة صدق أقوال ضابط وموظفة يعملان بدائرة الأحوال المدنية اعترفا بإصدار هويات لمواطن دون أي أوليات لها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وأضاف المركز في بيان، أن المحكمة صدقت أقوال المتهمين استناداً لأحكام ‏قانون العقوبات العراقي.

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