الخارجية: طلبتنا وعائلاتهم بمدينة ووهان الصينية في طريقهم للمطار

2020/02/04 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، ان الطلبة العراقيين وعائلاتهم في ووهان الصينينة في طريقهم إلى المطار.

وكتب الحكيم على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، قائلا "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار".

وأردف: "نقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".

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