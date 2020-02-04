شهود عيان: القبعات الزرق يهاجمون بالهراوات والسكاكين مسيرة طلابية في ساحة التحرير

2020/02/04 | 15:19 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن اصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري، هاجموا مسيرة طلابية بالهراوات والسكاكين وأصابوا عدداً من الطلبة.

وقال الشهود لـ"الغد برس" ان "اصحاب القبعات الزرق الموجودين في ساحة التحرير، هاجموا بالهراوات والسكاكين مسيرة طلابية قدمت الى الساحة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب إصابات متباينة".

يذكر ان اصحاب "القبعات الزرق" هاجموا خلال اليومين الماضيين، عدداً من ساحات الاعتصامات في بغداد والمحافظات، في محاولة لفض الاعتصامات وإنهاء التظاهرات.

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