الشرطة المغربية تفكك خلية ارهابية في الدار البيضاء

2020/02/04 | 15:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، واعتقال عناصرها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء ومدينتي المحمدية وأزيلال".

وأضافت ان "الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية موالون لتنظيم داعش، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم".

وتابعت الداخلية المغربية أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب".

وهذه هي أول خلية إرهابية تعلن السلطات المغربية عن تفكيكها العام الجاري، وبين الحين والآخر، تعلن الداخلية تفكيك خلايا إرهابية، حيث أعلنت العام الماضي عن تفكيك نحو 14 خلية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد.

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