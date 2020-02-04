نائبة عن سائرون: العبادي مراهق سياسي يقف مع الجوكرية

2020/02/04 | 15:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هاجمت النائب عن تحالف سائرون انعام الخزاعي، اليوم الثلاثاء، زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، واصفتاً اياه بـ"المراهق السياسي" ويقف مع "الجوكرية".

وقالت الخزاعي في تغريدة على "تويتر"، ان "الى اشباه السياسيين.



اذا اردنا ان نعرّف الازدواجية فهي مقرونة بشعارات العبادي وتصرفاته!".

واضافت انه "بدءا من خصومته مع رفاق دربه الفاسدين والتستر عليهم.



وليس انتهاء بمراهقته السياسية التي (تبوّقين لها) بالوقوف مع الجوكرية لإحياء لحلم الولاية الثانية".

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