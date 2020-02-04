الصادقون النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” الكتل للابتعاد عن الضغوط بشان كابينة علاوي وتؤكد: تحظى بمقبولية كبيرة

2020/02/04 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الصادقون النيابية، بعض الكتل السياسية سواء كانت من الشيعية او السنية او الكردستانية الى الابتعاد عن ممارسة الضغوط فيما يخص الكابينة الوزارية.وقال عضو الكتلة احمد الكناني لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “الجو العام بالنسبة للكابينة التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي هو ايجابي وتحظى بالمقبولية الكبيرة”.واضاف الكناني ان “الكتل […]

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