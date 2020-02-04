الصحة العالمية: فيروس كورونا “لا يمثل وباء عالميا”

2020/02/04 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد “لا يمثل وباء عالميا”، وذلك بعد أن أعلنت حالة الطوارئ بسبب هذا الفيروس الغامض.هذا وأكد التلفزيون الرسمي بالصين، في وقت سابق الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية […]

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