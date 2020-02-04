2020/02/04 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف حكومة الاقليم بإعداد مشروع قانون تقاعد موحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف حكومة الاقليم بإعداد مشروع قانون تقاعد موحد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف حكومة الاقليم بإعداد مشروع قانون تقاعد موحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).