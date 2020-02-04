2020/02/04 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد مقتدى الصدر: ليس من واجب القبعات الزرق الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي

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