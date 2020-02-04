2020/02/04 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديوجرافيك : من هي لويزا السينما المصرية نادية لطفي (المستقلة ) – ريم حمدان : رحلت عن عالمنا لويزا السينما المصرية نادية لطفي ظهر يوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 83 عاما ، بعد صراع طويل مع المرض.وكانت حالة الفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت […]

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