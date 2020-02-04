بيل يعاكس رغبة ريال مدريد

2020/02/04 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاريث بيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، لا يخطط للعودة للعب في إنجلترا مرة أخرى.

وكان توتنهام حريصًا على استعادة بيل من جديد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض مناقشة الفكرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإن بيل يفضل الانتقال للعب في الولايات المتحدة أو الصين عن العودة للبريميرليج من جديد، في ظل صعوبة الحصول على راتبه الحالي في الريال، سواء بإنجلترا أو حتى من كبار الأندية الأوروبية.

ورغم تأكيدات وكيله بأن اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد لعامين إضافيين، إلا أن إدارة الميرنجي وزيدان يملكان رأيًا مختلفًا.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بيل بسبب اتهامه دائمًا باللا مبالاة، بالإضافة لتكرر إصاباته.

المصـدر: كــووورة

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